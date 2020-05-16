РИАМО - 16 мая. В Подмосковье и столице по 18 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра действует до 12 часов 18 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Смоленской и Брянской областей.

В Московском регионе 17 мая будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5-7 градусов, днем — 14-16 градусов. 18 мая будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура ночью – плюс 6-8 градусов, днем – 12-14 градусов. Порывы ветра также будут до 17 метров в секунду.