РИАМО - 16 мая. Подразделения МЧС продолжают поводить дезинфекцию на улицах всех муниципалитетов Московской области каждый день, обработке подвергаются остановки общественного транспорта, тротуары и места массового скопления людей, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В масштабных работах по дезинфекции задействованы коммунальные службы и подразделения специализированных пожарно-спасательных частей ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области и Ногинского спасательного центра МЧС России», - говорится в сообщении.

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части в Мытищах ежедневно проводят санобработку городских улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта. Применяемых при процедурах раствор безопасен для людей и животных.

В Орехово-Зуеве спасатели для проведения дезинфекции используют автономный бортовой комплект специальной обработки. Такой комплект может привлекаться для санобработки зданий, транспортных средств и местности.

В Богородском округе работают специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России. Его сотрудники на регулярной основе проводят дезинфекцию учреждений образования, здравоохранения и других объектов.

При дезинфекции объектов все сотрудники МЧС экипированы в костюмы, которые позволяют находиться в местах с массовым пребыванием людей.

«На сегодняшний день специалистами МЧС России в Московской области проведена дезинфекция около 600 зданий и сооружений и 33,7 тысячи квадратных метров дорог и площадок», - добавляется в материале.

Кроме того, ежедневную специальную обработку проводят во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Московской области.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,