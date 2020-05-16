РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В подмосковном Подольске между сотрудниками сетевого супермаркета и пенсионеркой произошел конфликт из-за того, что женщина была без маски, пострадавшая подала в полицию заявление об избиении и краже денег, проводится проверка, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

12 мая 58-летняя местная жительница вместе со знакомой пришла за продуктами в ближайший сетевой супермаркет. Пострадавшая сняла маску из-за духоты и с корзиной продуктов направилась к кассам для оплаты товара. Кассир отказалась обслуживать покупателя без маски. Пенсионерка надела маску, но это не помогло. Второй кассир также отказалась пробивать товар. Пострадавшая сказала, что раз они не хотят принимать оплату за товар, то она просто уйдет с ним, и стала собирать продукты в пакет. Тогда сотрудницы супермаркета позвали на помощь охранников, и они отняли товары у пенсионерки.

«Заявление поступило в дежурную часть 5 отдела полиции, в настоящее время проводится проверка», - сказала сотрудница.

Пострадавшая пожаловалась, что у нее также вырвали клок волос, а охранник вывернул ей руки. После приезда правоохранительных органов пенсионерка забрала свою сумку и обнаружила пропажу одной тысячи рублей. В травмпункте врачи диагностировали растяжение связок и оказали необходимую помощь.