РИАМО - 16 мая. В Москве производится примерно один миллион масок, стоимость которых составляет семь рублей, эти маски уходят на нужды работников медучреждений и городских служб, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Ранее Немерюк рассказал, что каждый день в городе используют примерно 4 миллиона масок, из которых один миллион производят в Москве, а 3 миллиона – закупают в Китае.

«То, что производит Москва, - по семь рублей, этот миллион масок в первую очередь уходит на эти нужды», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что еще около трех миллионов масок закупают у Китая. Их себестоимость достигает 26 рублей. Однако цена увеличивается за счет привоза, таможни и трат на транспорт.

Сейчас жители столицы обязаны носить в общественных местах маски и перчатки в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,