РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 16 мая. Домодедовские полицейские задержали в микрорайоне Северный двоих мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному сбыту гашиша, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городскому округу Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны возле одного из домов на улице Центральная в микрорайоне Северный двое мужчин – 22 и 25-летние уроженцы Республики Татарстан, подозреваемые в причастности к незаконному сбыту наркотического средства – гашиша», – говорится в сообщении.

При личном осмотре одного из задержанных полицейские обнаружили и изъяли 6 свертков, у другого – 19 свертков с веществом темного цвета. При осмотре по месту проживания задержанных в квартире на улице Кирова на балконе сотрудники полиции обнаружили еще 7 свертков с веществом темного цвета.

«Проведенным химическим исследованием изъятого вещества установлено, что оно является наркотическим средством – гашишем. Общая масса изъятого наркотика составила более 32 граммов. Установлено также, что в день задержания злоумышленники успели сбыть часть имеющегося наркотического средства в 4 тайника-закладки возле домов на улице Новомосковской, но оно не дошло до потребителей, поскольку полицейские успели его изъять», – добавляется в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Домодедовским городским судом в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении другого – заключения под стражу.