РИАМО - 16 мая. Все средства, которые были выделены на доплаты врачам, борющимся с коронавирусом в Москве, начислены медикам, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Столичные врачи, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, получают как региональные, так и федеральные надбавки к зарплате.

«Насколько я знаю, у нас таких случаев (невыплаты – ред.) нет. Есть задержки по оформлению, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, все деньги, которые были выделены по федеральной и московской линиям, до всего медперсонала доведены», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

За все время в Москве выявили 138969 случаев коронавируса. За сутки в городе зафиксировали 3505 новых случаев.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Депздрав Москвы опроверг информацию о смерти ребенка из‑за Covid‑19 в Морозовской больнице. Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,