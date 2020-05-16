РИАМО - 16 мая. Московский парк трамваев пополнится 204 низкопольными вагонами разной вместимости, поставщика определят по итогам электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Столичный парк трамваев пополнят 130 односекционных вагонов и более 70 – трехсекционных. По условиям контракта, производитель будет обеспечивать полную работоспособность техники в течение 30 лет», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что новые трамваи оснастят современным оборудованием, их адаптируют для удобного проезда пассажиров, в том числе инвалидов.

Сейчас больше половины трамваев «Мосгортранса» низкопольные. К 2023 году парк будет полностью укомплектован трамваями нового поколения.

В столице работают свыше 340 вагонов «Витязь-Москва». В новых трамваях есть спутниковая навигация и камеры видеонаблюдения, USB-разъемы и медиаэкраны. Каждый вагон может вместить более 200 человек.