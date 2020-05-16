РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 мая. Домодедовские полицейские совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за убийство, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Московской области в результате оперативно-разыскных мероприятий в городе Донской Тульской области задержан 39-летний уроженец одной из республик Закавказья. Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в Следственный комитет по городскому округу Домодедово для дальнейшего разбирательства.