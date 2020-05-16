РИАМО - 16 мая. Департамент здравоохранения столицы опроверг информацию о том, что в Морозовской больнице по причине коронавируса умер ребенок, анализ на инфекцию у него был отрицательный, сообщается на сайте департамента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве из-за коронавируса умер ребенок.

«Двенадцатого мая ребенок поступил в тяжелом состоянии в Морозовскую больницу с диагнозом периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов. Болевой синдром в течение двух недель», - говорится в сообщении.

Родители ребенка до этого не обращались за медицинской помощью.

В больнице ребенку провели экстренную операцию, удалили гнойное отделяемое. После операции состояние ребенка нормализовалось, но спустя 3 часа состояние его резко ухудшилось. Ребенка перевели в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга.

Результат анализа на коронавирус у ребенка был отрицательный. Клинических проявлений инфекции и внебольничной пневмонии не было.

Точную причину смерти установят по результатам вскрытия и специализированных тестов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,