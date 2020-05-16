РИАМО - 16 мая. В столичных магазинах около 97% посетителей носят медицинские маски, еще 11 мая маски носили до 76% покупателей, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Жители столицы в общественных местах обязаны носить маски и перчатки из-за распространения коронавируса.

«Если 11 числа мы видели, что примерно 75-76% посетителей магазинов надевали маски, то уже начиная с 12-13 числа был рост, был сначала 90%, а сейчас, на вчерашний день, я специально цифры пробил - 97% носят», - сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что магазины также штрафуют, если их сотрудники не носят медицинские маски. На сегодняшний день в Москве работает около 19 тысяч магазинов, из них за последние три дня было оштрафовано около 70.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,