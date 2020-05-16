РИАМО - 16 мая. Пьяная ссора супругов в Орехово-Зуеве закончилась поножовщиной, раненного мужчину доставили в больницу, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«14 мая в 17:50 из квартиры на улице Гагарина в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаными ранениями доставлен и госпитализирован гражданин 1953 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за данное преступление задержана супруга пострадавшего 1969 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».