РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» в новой Москве во время акции «Ночь музеев» расскажет интересные истории об усадьбе, ее владельцах и их гостях, которые происходили ночью, а также о старинных осветительных предметах, сообщается в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на «Ночь музеев - 2020» в Остафьево в онлайн-формате в социальных сетях и на сайте 16 мая с 18:00. Государственный музей-усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас» специально для ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев - 2020» подготовил проект «Однажды ночью в Остафьеве…», объединивший в себе интересные истории об усадьбе, ее владельцах и их гостях, которые происходили ночью, рассказы о старинных осветительных предметах, в том числе медальерного искусства, затрагивающих ночную тематику, от единственного в России Кабинета медали», - говоритс в сообщении.

Гостей ждет рассказ «Вчера в полночь я приехал в Остафьево…» о том, как состоялось знакомство последнего дореволюционного владельца Остафьева графа Сергея Шереметева с усадьбой, которое произошло ночью.

Кроме того, музей подготовил специальный выпуск «Остафьево сквозь время», в котором с помощью объединения архивных и современных фотографий расскажет, как и для кого в усадьбе появилось электричество.

В программу вошел мастер-класс-по рисованию, первая часть экскурсии по усадебному парку, а в конце вечера прозвучит концерт «Лепестки жасмина», посвященный памяти Валерия Халилова, который проходил в музее-усадьбе. В концерте принимали участие солисты, работавшие с Халиловым в Центральном оркестре министерства обороны РФ.