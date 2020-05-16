РИАМО - 16 мая. В поселке Жаворонки Одинцовского городского округа были обнаружены тела двух неизвестных мужчин, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. Приняты меры к установлению личностей неизвестных», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину 1994 года рождения.

По его словам, задержанный нанес двум неизвестным мужчинам телесные повреждения, от которых оба скончались на месте. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».