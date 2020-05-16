РИАМО - 16 мая. Утечки личных данных пользователей из столичного приложения «Социальный мониторинг» не было выявлено и не будет, сообщил руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Городским приложением «Социальный мониторинг» пользуются порядка 10 тысяч москвичей. Его устанавливают те, кто лечится от коронавирусной инфекции на дому, горожане с ОРВИ, а также те, кто с ними контактировал.

«Случаев таких (утечки данных – ред.) не было, и, я уверен, что не будет. Мы при разработке приложения руководствовались всеми необходимыми требованиями регуляторов, а также привлекали несколько компаний-лидеров в сфере информационной безопасности как во время разработки, так и тестирования на возможность взлома», - сказал Лысенко в интервью РИА Новости.

Лысенко подчеркнул, что на сегодняшний день рано говорить о перспективах развития данного приложения после пандемии.

«Конечно, на данный момент никаких планов нет и быть не может, кроме одного - целевого использования приложения», - отметил руководитель департамента информационных технологий города.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,