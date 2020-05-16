РИАМО - 16 мая. Жители столицы, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса, вместо того, чтобы обманывать приложение «Социальный мониторинг», должны подумать об окружающих и риске для их здоровья, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих - соседях, знакомых, других жителях», - сказал Лысенко в интервью РИА Новости.

Зараженный человек может содействовать распространению Covid-19, если не соблюдает обязательный режим самоизоляции, а выходит в магазин или погулять.

Горожане, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, должны обязательно установить приложение «Социальный мониторинг», которое фиксирует их местонахождение. Его уже установили порядка 10 тысяч человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,