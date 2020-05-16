РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мая. Жители подмосковных Люберец на горячей линии могут уточнить, какие меры социальной поддержки положены им во время пандемии коронавируса, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Получаю много вопросов на тему социальной помощи населению в период пандемии коронавируса. В Московской области предусмотрен целый ряд мер поддержки из регионального и федерального бюджетов. Все интересующие вас вопросы вы можете задать по телефонам горячей линии: 8(495)554-21-12, 8(495)554-83-21, 8(495)554-93-66», - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что в этот сложный период власти должны оказать максимальную поддержку тем, кто в этом особенно нуждается.

За сутки в Подмосковье зафиксировано 937 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала распространения Covid-19 в Московской области зарегистрировано 26462 случая инфекции, умерли 262 заболевших.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,