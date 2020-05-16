РИАМО - 16 мая. С помощью приложения «Социальный мониторинг» и других технологий мониторинга в столице за весь период было выявлено более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан», - сказал Лысенко в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что такой человек может способствовать распространению коронавирусной инфекции, если не соблюдает обязательный режим самоизоляции.

Москвичи, у которых выявили коронавирус, выбравшие лечение на дому, должны принять технологии мониторинга для подтверждения своего местонахождения с помощью сервиса «Социальный мониторинг». Также это приложение предназначено и для жителей с простудой, а также всех, кто контактировал с ними.

Данное приложение установили около 10 тысяч горожан.

По словам Лысенко, москвичам на карантине было выдано порядка 5 тысяч смартфонов с установленным приложением «Социальный мониторинг».

«Но, как показала практика, люди предпочитают все-таки установить приложение на свой телефон, к которому привыкли», - добавил руководитель департамента информационных технологий Москвы.

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,