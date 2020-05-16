РИАМО - 16 мая. В районе деревни Пудово-Сипягино в Троицком округе Москвы в лесу заблудились два пожилых человека, спасатели вместе с волонтерами нашли потерявшихся, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Два пожилых человека позвонили по номеру «112» и сообщили, что заблудились в лесу, не могут самостоятельно выйти из леса. На место происшествия незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели и добровольцы разделились на несколько поисковых групп. Поиски проводились с помощью квадрокоптера и громкоговорителей.

«Благодаря оперативной и слаженной работе всех служб, привлекавшихся к поискам, потерявшуюся пожилую пару удалось найти в кратчайшие сроки. Никто не пострадал», - добавляется в сообщении.