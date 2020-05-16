РИАМО - 16 мая. Ни один штраф в столице за нарушение режима самоизоляции не выписан тем, кто лечится от коронавируса дома, из-за ошибки приложения «Социальный мониторинг», сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин», - сказал Лысенко в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в документах, которые подписывают горожане, зараженные коронавирусом или те, кто должен соблюдать обязательный 14-дневный карантин, очень четко отмечено, что в течение 24 часов они должны поставить приложение «Социальный мониторинг». Большинство штрафов, которые выписали москвичам, в основном назначены из-за несоблюдения данного требования.

После того, как истек обязательный срок карантина или пациент выздоровел, приложение можно удалить. Данные сроки могут быть разными, так как у каждого пациента с коронавирусом своя клиническая картина течения заболевания.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,