РИАМО - 16 мая. Тест на антитела к коронавирусу сдали порядка 2 тысяч жителей столицы, сдать кровь на исследования можно по предварительной записи, сообщает московский оперативный штаб.

«Участники тестирования определяются методом случайной выборки. Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы», — говорится в сообщении.

Чтобы в медицинских учреждениях не было очередей, сдать кровь на анализы можно только по предварительной записи после получения приглашения.

Участникам исследования приходит СМС или сообщение по электронной почте со ссылкой на запись на исследование. Записаться на тест можно в течение трех дней. На сдачу крови нужно взять полис ОМС и паспорт.

Перед кабинетами, где берут кровь, установлены стойки, где печатают направления. Москвичи проходят тестирование в поликлиниках рядом с местом жительства. Пункты, где берут кровь, есть в каждом административном округе столицы.

На входе в поликлинику участникам скрининга измеряют температуру тела, дают маску, перчатки и бахилы. Тех, у кого есть симптомы ОРВИ, отправляют на обследование.

В поликлиниках установлены антисептики для рук, работают бактерицидные лампы закрытого типа. Не меньше двух раз в день дезинфицируют все помещения. Также в медучреждениях наклеена разметка для соблюдения социальной дистанции. В некоторых поликлиниках оборудовали отдельный вход для тех, у кого есть симптомы ОРВИ. Кроме того, людей с симптомами заболевания к сдаче анализа не допустят.

Массовый скрининг позволит выявить бессимптомных носителей коронавируса, зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания и людей, у которых есть иммунитет к Covid-19.

Результаты исследования покажут, нужно продлевать или снимать ограничительные меры из-за коронавируса. Еженедельную статистику по скринингу будут публиковать на сайте департамента здравоохранения города.

Посмотреть карту поликлиник, где проводят исследование, можно на сайте РИАМО.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,