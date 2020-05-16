РИАМО - 16 мая. Московские власти аннулируют около 400 штрафов, которые пришли изолированным горожанам за отказ делать селфи в ночное время в приложении «Социальный мониторинг», сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Москвичи с подтвержденным коронавирусом, выбравшие лечение на дому, должны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения с помощью сервиса «Социальный мониторинг». Также за ними следят камеры системы видеонаблюдения мегаполиса.

«Порядка 400 сообщений о нарушениях режима изоляции, когда пользователи не отвечали на запрос идентификации в ночное время, будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы», - сказал Лысенко в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные штрафы приходили горожанам до 28 апреля. Затем ввели временной режим (22:00-09:00) – уведомления в ночное время перестали приходить.

Всего данным приложением пользуются порядка 10 тысяч горожан.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая. Срок был продлен до 31 мая из‑за прошедших праздников.

- В большинстве городов Подмосковья и в столице зафиксировали высокий индекс самоизоляции жителей — выше трех баллов. По данным на 12 часов, в Королеве и Лобне индекс самоизоляции составляет 3,5 балла, Лыткарине, Ивантеевке, Красногорске – 3,4 балла, Люберцах, Балашихе, Долгопрудном – 3,3 балла.

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,