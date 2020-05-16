РИАМО - 16 мая. После завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади в шаговой доступности от главного входа в вокзал появится остановка наземного городского транспорта, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Трамвайное движение на Павелецкой площади планируется возобновить в конце июня. Проводится реконструкция трамвайных путей – их перенесут ближе к вокзалу. Откроется новый поворот для трамваев с Павелецкой площади – на Новокузнецкую улицу, в центр», – сказал Ликустов.

Он уточнил, что автобусы и трамваи поедут вдоль здания вокзала с новой остановкой у главного входа – это особенно удобно для людей с большими сумками и чемоданами.

По словам заммэра, на участке возле Павелецкого вокзала будут курсировать трамваи четырех маршрутов, которые идут из центра, с востока, юга и юго-запада. После окончания режима самоизоляции трамваями здесь смогут пользоваться порядка 90 тысяч человек в сутки.