РИАМО - 16 мая. После завершения реконструкции участка трамвайных путей на Павелецкой площади в центре столицы начнут курсировать низкопольные вместительные трамваи «Витязь-Москва», сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Впервые трамваи «Витязь-Москва» начнут курсировать в центре города. Это станет возможно после завершения реконструкции путей на Павелецком вокзале. На Бульварном кольце новые трамваи поедут по маршруту А и 39», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что трамваи на Павелецком вокзале – это составная часть нового транспортно-пересадочного узла, которым будут пользоваться около 400 тысяч пассажиров.

Ликсутов уточнил, что будет создан ТПУ с быстрыми пересадками в пешей доступности. Транспорт в этом районе станет удобнее для 150 тысяч жителей и 100 тысяч сотрудников бизнес-центров, которые находятся рядом.