РИАМО - 16 мая. В столице началась акция «Ночь в музее», которая в этом году проходит в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основная часть мероприятий, которые подготовили в рамках акции столичные музеи и галереи, пройдет с 18 до 23 часов.

«В 21:00 начнется видеоэкскурсия по залам Государственного музея А.С. Пушкина в компании артиста МХТ имени А.П. Чехова Данила Стеклова. Зрители побывают в угловой гостиной, зале для балов, кабинете поэта и других помещениях музея», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский расскажет о портретах генерал-лейтенанта Александра Балашова и полковника лейб-гвардии Семеновского полка Николая Челищева, которые подарили музею-панораме «Бородинская битва». Посмотреть приветствие Кибовского можно на официальном сайте мэра Москвы и на сайте музея.

На сайте Музея космонавтики и на его страницах в соцсетях пройдут прямые эфиры, во время которых директор музея Вячеслав Климентов прочтет отрывки из книги «Космическая. История покорения космоса», а Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин споет под гитару песни Юрия Визбора.

На YouTube-канале Дома Гоголя в 18:00 начнется онлайн-программа, во время которой зрителям расскажут о мифах, связанных с жизнью Николая Гоголя. Кроме того, в рамках программы прочтут повесть «Старосветские помещики». На канале также будет доступен подкаст «На одной волне с Гоголем».

Пять онлайн-экскурсий подготовил Мемориальный музей А.Н. Скрябина. Первая экскурсия стартует в 18:00. Кроме того, в 19:00 пианистка Наталья Соколовская исполнит сюиты композитора Жан-Филиппа Рамо.

Акция «Ночь в музее» приурочена к Международному дню музеев. В этом году акция впервые проходит онлайн.