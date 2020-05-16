РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Сельский дом культуры «Молодежный» подмосковного Подольска объявил о старте в субботу фотоконкурса «Ребята и зверята», в нем могут принять участие все желающие, сообщается на сайте учреждения.

«Темой фотоконкурса станут наши дети и их питомцы. Мы и название для конкурса выбрали соответствующее: «Ребята и зверята». Сейчас, когда пандемия и самоизоляция влияют на наше настроение и самочувствие – наши дети и наши питомцы, будучи дальше от наших забот, могут быть удивительным подспорьем, источником радости, мотивации и жизненных сил. Тему и жанр фотографии можно выбрать любые, единственное условие – на фотографии должны присутствовать дети и животные одовременно. Сроки проведения конкурса: 16 – 26 мая (включительно). Итоги подведут до 1 июня», – говорится в сообщении.

Участие в конкурсе может принять любой желающий независимо от возраста. От каждого принимают не более трех работ. Фотографии должны быть представлены в формате JPEG. Размер файлов не должен превышать 5 мегабайт. Названия файлов должны соответствовать названиям фоторабот в заявке участника конкурса.

Жюри будет состоять из студентов института профессиональной и любительской фотографии, созданного на базе культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО».

Каждый участник получит именной диплом участника конкурса, а авторы лучших работ – дипломы победителей и специальные призы – сувенирные кружки с призовой фотографией. Также работы победителей разместят на сайте и в соцсетях СДК «Молодежный».

Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку на сайте учреждения.