РИАМО - 16 мая. На востоке и севере Московской области температура минувшей ночью опускалась до минус 1-2,5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

К вечеру 15 мая облачность в центральных регионах России стала рассеиваться, а ветер стих. Прохладный воздух, который господствовал здесь, стал еще больше остывать.

«В Московской области, на севере, отмечался заморозок в травостое и воздухе до минус 1 градуса. Самым холодным оказался крайний восток области, в Черустях температура понижалась до минус 2,5 градусов», - говорится в сообщении.

Уже в субботу после 2-3 часов ночи облачность в регионе стала увеличиваться. Это уберегло Московскую область от дальнейшего выхолаживания воздуха.