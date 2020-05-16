РИАМО – 16 мая. МВД России предупредило о том, что гражданам, которые отказались сдать тест на коронавирус при подозрении на инфекцию, будет грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей, сообщает Nation News.

«Привлекать к ответственности будут людей, которые не сообщили о своем возвращении из-за рубежа или не обратились к медикам за помощью при ухудшении здоровья», — говорится в сообщении.

Бездействие также выражается в уклонении от тестирования на Covid-19.

Все те, кто приехал из-за границы, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель и обратиться в медучреждение.

В России за сутки выявили 9,2 тысячи новых случаев Covid-19, за весь период в стране зафиксировали 272 043 случая коронавируса.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,