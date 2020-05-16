РИАМО - 16 мая. Правительством Москвы утвержден порядок выплаты грантов собственникам и арендодателям коммерческой недвижимости, средства они смогут направить на компенсацию имущественных и земельных платежей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На выплату грантов город планирует направить 15,3 миллиарда рублей. На финансовую поддержку смогут претендовать 6,5 тысяч организаций — собственников и арендодателей коммерческой недвижимости в Москве, которая используется под торговлю, общепит, бытовые услуги, гостиницы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно утвержденному порядку получатели гранта смогут компенсировать имущественные платежи по торговле, общественному питанию и бытовым услугам с 1 марта по 1 июля 2020 года. Если же вынужденная приостановка деятельности продлится и дальше, то по последнее число месяца, в котором закончились ограничения на работу. Владельцы гостиниц смогут компенсировать платежи за второй квартал 2020 года.

Грант в размере 100% суммы налога на имущество, земельного налога, арендной платы за землю выплатят в отношении площадей, сданных в аренду, при условии, что всем арендаторам снизят арендные ставки не менее чем на 50% от первоначальных ставок и не менее чем в двукратном размере от суммы имущественных платежей.

На грант в размере 50% от суммы имущественных платежей смогут претендовать собственники, которые самостоятельно используют площади своей коммерческой недвижимости.

«Для получения гранта на объект недвижимости предприятия торговли, общепита, бытовых услуг должны занимать в нем не менее 80% площади или иметь кадастровую оценку, соответствующую этим видам деятельности, а гостиница — иметь сертификат «звездности», - добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Он добавил, что заявки, поданные от собственника торгового центра площадью более тысячи квадратных метров, будут рассматриваться департаментом торговли и услуг, заявки от владельцев остальных торговых объектов, общепита, бытовых услуг — префектурами. Решения по заявкам от гостиниц будут приниматься городским комитетом по туризму.

В ближайшее время будет определена дата приема заявок, утверждены их форма и порядок подачи, соответствующие документы разрабатываются.

На проверку соответствия организации требованиям выдачи гранта отведено 20 рабочих дней. Этот срок может быть продлен в случае, если потребуется получить от претендента дополнительные сведения или документы. Подписание договора с получателем гранта займет пять рабочих дней.