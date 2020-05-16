РИАМО - 16 мая. В столицу после зимовки начали возвращаться перелетные птицы, в городе уже можно увидеть редкую желтоголовую трясогузка скворцов, зябликов, речных крачков, камышницу, городскую ласточку, лесную завирушку и многих других, некоторые из них занесены в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Красную книгу Москвы под первой категорией как исчезающий вид занесена желтоголовая трясогузка. Это небольшая стройная птица длиной от 15 до 17 сантиметров. Максимальная численность в учетные периоды не превышала 25 пар. Представители этого редчайшего вида уже прилетели в Москву, недавно наши специалисты наблюдали одну из них во время охоты на червячков», — сказал начальник отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Николай Кудрявцев.

Вернется в город и одна из самых маленьких перелетных птиц — крапивник. Ее можно встретить в лесах и лесистых парках, данная птица особенно любит влажные места и выворотни (деревья, вывороченные с корнем), где можно найти множество насекомых.

Другие птицы, наоборот, встречаются часто и активно приспосабливаются к условиям города. Их можно увидеть не только в парках или в лесу, но и во дворах. Среди них, например, зяблики, скворцы, черные стрижи и зарянки. Конечно, речь идет о зеленых дворах, где много высоких деревьев.

Скворцы, прилетевшие в апреле, уже обосновались в скворечниках и активно добывают корм на газонах. Городские ласточки начинают вить гнезда, причем деревьям они зачастую предпочитают технические балконы панельных домов.