РИАМО - 16 мая. Сотрудники медорганизаций и волонтеры Москвы более 3,2 тысячи раз бесплатно оставляли машины на столичных парковках, сообащется на сайте московского паркинга.

Помимо этого, медики и волонтеры получили около 16,5 тысяч бесплатных проездных билетов на общественных транспорт.

«Во время режима повышенной готовности очень важно поддерживать людей, которые продолжают работать и вносят свой вклад в борьбу с распространением инфекции. В первую очередь, это работники медучреждений, помогающие пациентам, и волонтеры, которые доставляют жителям товары первой необходимости», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что для медиков и волонтеров в департамент здравоохранения Москвы было передано 5 тысяч транспортных карт «Тройка» с записанными билетами на 90 дней, волонтерам передали 400 карт с билетом на 30 дней и 11 тысяч билетов на одни сутки.

Заммэра напомнил, что в столице с 13 апреля медики могут бесплатно оставлять свои авто на городских парковках, а с 3 мая такая же возможность предоставлена волонтерам (они воспользовались ей 200 раз).

По его словам, если возникли вопросы по бесплатной парковке для медиков, то стоит позвонить на горячую линию департамента здравоохранения города: +7(495)870-72-95.

Для бесплатного пользования парковками добровольцам следует обратиться в волонтерскую организацию, где они зарегистрированы - в ГБУ «Мосволонтер»: 8(999)898-16-18 или ГБУ «Моя Карьера»: 8(495)870-44-44.

На сегодняшний день в городе выявлено 138 969 случаев коронавирусной инфекции.