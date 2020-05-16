РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В подмосковном Подольске водитель Nissan Murano сбил 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, ребенок жив, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«15 мая около 18:00 на улице Циолковского водитель Nissan Murano переезжал нерегулируемый пешеходный переход, на котором переходила проезжую часть девочка без сопровождения родителей. Водитель автомобиля поздно заметил ребенка и сбил его», - сказала сотрудница.

Девочку доставили в больницу с ссадинами и царапинами.