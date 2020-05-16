РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Разыскиваемый в подмосковном Подольске 27-летний Антон Курбатов найден мертвым, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Курбатов пропал 28 марта. Он приехал в Подольск из города Усинска, устроился на работу на склад Wildberries в деревне Коледино вахтовым методом. Его уволили через неделю после исчезновения. Жил в хостеле на улице Юных Ленинцев, 84Д, все его вещи были там.

«Найден, погиб», - говорится в сообщении.