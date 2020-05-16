РИАМО – 16 мая. Среди новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве 42,2% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 10,3% дети, сообщает столичный оперштаб.

«33,3% – от 46 до 65 лет, 9,4% – от 66 до 79 лет, еще 4,8% – старше 80 лет. <…> Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – говорится в сообщении.

В Москве выявили 3505 новых случаев коронавируса за сутки, за весь период в столице зафиксировали 138 969 случаев Covid-19.

Ранее в городе начали проводить массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу. Участников исследования выбирают случайным образом – они получают приглашения сдать кровь на анализы в пунктах в 30 поликлиниках. Статистику с результатами исследований будут публиковать на сайте департамента здравоохранения Москвы.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,