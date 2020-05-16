РИАМО - 16 мая. За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе было выявлено 937 новых случаев коронавируса. С начала пандемии зафиксировано 26462 случая Covid-19.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, на работу, выгулять собаку или вынести мусор.

В борьбе с коронавирусной инфекцией в Подмосковье задействовано более 22 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,