РИАМО - 16 мая. За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 937 случаев коронавируса, общее число выявленных случаев Covid-19 в регионе составило 26 462, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На территории России за прошедшие сутки было выявлено 9200 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 119 человек с подтвержденным Covid-19, полностью выздоровели 4940 пациентов.

В Московской области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а во всех общественных местах нужно носить маску.

Также ограничена работа большинства предприятий и учреждений. Ограничение по экономической деятельности действует в регионе до 18 мая.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,