РИАМО - 16 мая. За прошедшие сутки в Москве было выявлено еще 3505 случаев инфицирования коронавирусом, таким образом общее количество случаев Covid-19 достигло 138 969, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки умерли 74 человека с подтвержденным коронавирусом, вылечились 1470 человек.

В России за сутки зарегистрировали 9200 новых случаев Covid-19. Из них почти половина пациентов не имела проявлений заражения. Также умерли 119 пациентов, полностью выздоровели 4940 человек.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,