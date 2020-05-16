РИАМО - 16 мая. На Никольской улице в Москве отреставрируют Старый монетный двор, ансамбль исторических зданий состоит из пяти объектов культурного наследия федерального значения, работы планируют начать в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ансамбль монетного двора на Никольской улице играет важную роль для всей исторической застройки этой территории. В целом его состояние оценивается как удовлетворительное, однако требуется провести комплекс работ по реставрации части фасадов и внутренних помещений. Планируется, что сами работы по сохранению смогут начаться уже в 2021 году», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас специалисты приступают к масштабным исследованиям, во время которых будет произведена оценка всех особенностей памятников, степень сохранности зданий, также будет определен объем необходимых работ. Все это будет отражено в проекте реставрации.

Уже после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ начнется процесс разработки и согласования проекта реставрации. После чего подрядчику будет выдано разрешение, и он сможет приступить к работам, все этапы которых будут проходить под контролем столичного департамента культурного наследия.