РИАМО - 16 мая. На десяти станциях столичного метрополитена пассажирам в масках и перчатках подарили антисептики, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В московском метро подарили 1 тысячу антисептиков пассажирам в масках и перчатках на десяти станциях: «Автозаводская», «ВДНХ», «Черкизовская», «Проспект мира», «Белорусская», «Шоссе энтузиастов», «Чертановская», «Марьина роща», «Курская» и «Динамо», - говорится в сообщении.

В транспорте в период пандемии следует держать социальную дистанцию, оплачивать проезд бесконтактным способом, и, конечно, надевать маски и перчатки.

В Москве для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: в магазин или аптеку, выгулять собаку, вынести мусор, поехать на работу.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,