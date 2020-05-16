РИАМО - 16 мая. В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) на данный момент собрано более 1 миллиона учебных материалов, они помогают школьникам не отставать в учебе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Дети перешли на дистанционное обучение, в этом им помогла «Московская электронная школа» — уже знакомый и удобный ресурс. В МЭШ собраны сценарии уроков, электронные пособия, учебники, интерактивные приложения и тесты», — сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Материалы для библиотеки пишут сами педагоги. Авторы самых востребованных сценариев получают гранты правительства Москвы. Их обладателями на сегодня стали уже более 1,4 тысячи учителей из 443 школ.

«Библиотека МЭШ» — сервис проекта «Московская электронная школа», разработанного департаментом информационных технологий столицы совместно с департаментом образования и науки.

В библиотеке можно найти почти 45 тысяч сценариев уроков, свыше 108 тысяч образовательных интерактивных приложений, более 1,4 тысячи электронных учебных пособий.