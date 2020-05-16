РИАМО - 16 мая. В Москве 16 и 17 мая будут праздновать День парков, отметить его можно сайтах столичных парков, там посетителей ждут уроки танцев, мастер-классы, флешмобы и театральные постановки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мосгорпарк» и столичные зоны отдыха подготовили насыщенную развлекательную программу в честь Дня парков. И хотя парки временно закрыты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в них легко побывать онлайн. Всех желающих ждут конкурсы, виртуальные экскурсии, весенний флешмоб, трансляция спектакля, лекции, мастер-классы по рисованию и многое другое», - говорится в сообщении.

«Мосгорпарк» предлагает всем принять участие во флешмобе и выложить свою любимую фотографию одного из столичных парков. Чтобы принять участие в мероприятии достаточно выложить в соцсетях «ВКонтакте», Facebook или Instagram архивные фотографии парков с хештегом проекта #СкучаюПоПарку и отметить аккаунт @mosgorpark в публикации.

Парк Горького устроит трансляцию спектакля, созданного хореографом Александром Могилевым по мотивам произведения Жан-Жоржа Новерра «Письма о танце и балетах». Танцевальную постановку представит творческая команда театра «ЭТО».

После представления для зрителей проведут мастер-класс по актерскому мастерству, подготовленный труппой. Трансляция пройдет на платформе Zoom в 18:00. Ссылку на подключение к прямому эфиру можно найти на страницах парка в соцсетях.

В саду имени Баумана в 18:00 на страницах парка в социальных сетях опубликуют урок педагога Алексея Калинина, который даст мастер-класс по танцам. Он покажет, как танцевать линди-хоп и буги-вуги. Выучить движения смогут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки.

В празднике примут участие парк Горького, парк искусств «Музеон», парк «Фили», Бабушкинский парк, Лианозовский парк, сад «Эрмитаж», сад имени Баумана, Измайловский парк, Перовский парк, парк «Северное Тушино».