РИАМО - 16 мая. В столице за прошедшие сутки врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1470 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1470 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032» - сказала Ракова.

Столичные врачи проводят после лечения специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса у пациента. А при выписке пациенты, которые должны оставаться под медицинским наблюдением, получают все необходимые рекомендации.

С начала пандемии коронавируса в городе было подтверждено 135 464 случая инфекции, скончались 1432 человека.

В мегаполисе во всех общественных местах жители обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,