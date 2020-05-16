РИАМО - 16 мая. В Богородском и Рузском городских округах Московской области за прошедшие сутки обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«15 мая в 15:20 поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: Богородский городской округ, деревня Кабаново. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в деревне Волково Рузского городского округа. Боеприпас также не несет угрозы жизни людей.

Оба боеприпаса были изъяты для дальнейшего уничтожения.