РИАМО - 16 мая. Аллергики, любящие ухаживать за растениями, могут обзавестись нецветущими растениями, например, фикусом или драценами, сообщила РИАМО арт-директор службы доставки цветов «Флорист.ру» Серафима Олина.
По ее словам, если у человека есть аллергия, то дома можно держать фикус и драцены. При уходе за ними нужно не забывать поливать их и выставлять на солнце.
«Из цветущих можно порекомендовать спацифиллум. Хотя он и относится к цветущим растениям, но по своей сути он все же ближе к фикусам и драценам», - отметила Олина.
Растение некапризное, за ним не нужно тщательно ухаживать, но в то же время оно будет радовать своими прекрасными белыми соцветиями.
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