РИАМО - 16 мая. Аллергики, любящие ухаживать за растениями, могут обзавестись нецветущими растениями, например, фикусом или драценами, сообщила РИАМО арт-директор службы доставки цветов «Флорист.ру» Серафима Олина.

«Во избежание аллергии рекомендуем заводить нецветущие растения с крупными зелеными листьями, которые лучше всего очищают воздух. Ведь в период самоизоляции мы мало гуляем, и нам нужно много кислорода в доме», - сказала Олина.

По ее словам, если у человека есть аллергия, то дома можно держать фикус и драцены. При уходе за ними нужно не забывать поливать их и выставлять на солнце.

«Из цветущих можно порекомендовать спацифиллум. Хотя он и относится к цветущим растениям, но по своей сути он все же ближе к фикусам и драценам», - отметила Олина.

Растение некапризное, за ним не нужно тщательно ухаживать, но в то же время оно будет радовать своими прекрасными белыми соцветиями.