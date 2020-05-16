РИАМО - 16 мая. В аэропорты Домодедово и Шереметьево поступила информация о минировании самолетов, все лайнеры были проверены, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«15 мая в 14:50 поступила информация, что от анонимного заявителя на электронную почту авиакомпании «Аэрофлот» поступили сообщения с угрозой минирования самолетов, осуществляющих вылеты и прилеты в Шереметьево. Аэропорт работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Речь в анонимном сообщении шла о рейсах из Москвы в Оренбург, Санкт-Петербург, Челябинск, а также прилетах в столицу из Симферополя и Минеральных Вод.

Проводятся следственные мероприятия по проверке адреса электронной почты, с которого приходят сообщения с угрозами минирования.

Кроме того, похожие угрозы с минированием самолетов и территории поступали в аэропорт Домодедово. Эта информация также оказалась ложной.