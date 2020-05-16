РИАМО - 16 мая. В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Те предприятия, которые подготовились, где нет массового скопления, где работают автоматические линии, роботы, где высокая автоматизация, там откроем. Если санитарный врач даст добро», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Ограничение по экономической деятельности действует в регионе до 18 мая. Организации в сфере промышленности, объекты розничной торговли, реализующие строительные и отделочные материалы для сада, смогут возобновить свою деятельность после уведомления министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Все компании и предприятия обязаны соблюдать стандарты по организации работы сотрудников на местах. До 31 мая необходимо сделать тесты на коронавирусную инфекцию не менее 10% работников.

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Текстовая трансляция

16 МАЯ

- За прошедшие сутки в Подмосковье скончались девять пациентов с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе с начала пандемии умерли 262 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 9 200 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 937 заболевших. В Москве - 3 505.

- Путин поручил продлить режим самоизоляции для жителей РФ старше 65 лет. Также он дал поручение повысить количество тестирований жителей страны на Covid‑19

- В Московской области в первую очередь откроются подготовленные предприятия, у которых не наблюдается массового скопления сотрудников и есть высокая автоматизация производства.

- Еще 74 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии с городе умерли 1432 пациента с коронавирусом.

- Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам,