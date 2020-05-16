РИАМО - 16 мая. Каждый день в Московской области госпитализируется до 750 человек с коронавирусной инфекцией, но в некоторые дни динамика прироста уже близка к нулевым отметкам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас по прежнему высокие госпитализации. В 600-700-750 пациентов. Радует то, что выписка сейчас пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет, некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он выразил надежду, что по ситуации с коронавирусом будет улучшение.

«Конечно, все ждут вакцину, прививку, лекарство, но пока их нет. И угроза остается», - отметил губернатор.

Он добавил, что в Московской области врачи вместе с региональной доплатой получают от 150 до 250 тысяч рублей.

«У нас еще есть региональная доплата. Поэтому врач в стационаре у нас получает в районе 250 тысяч рублей. В поликлинике врач получает плюс-минус 150 тысяч рублей. Хорошая зарплата, но и риск серьезный», - добавил Воробьев.

С начала пандемии в Московской области было зафиксировано 25 525 случаев коронавирусной инфекции.

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