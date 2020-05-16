РИАМО - 16 мая. В субботу в Подмосковье и Москве ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 14-16, по области - 11-16 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 12-14 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха будет составлять около 45%. Атмосферное давление не изменится, в середине дня оно будет составлять 745 миллиметров ртутного столба.