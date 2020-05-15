РИАМО - 15 мая. В Мособлдуме в онлайн-режиме прошел круглый стол, на котором обсудили, как помочь управляющим компаниям Подмосковья в период пандемии коронавируса подготовиться к осенне-зимнему периоду, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

Круглый стол прошел под председательством главы комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игоря Коханого. Депутаты совместно с представителями профильных ведомств, представителями администраций городских округов и управляющих компаний обсудили работу управляющих организаций Подмосковья. В регионе отмечается снижение сбора платежей за ЖКУ, поступающих от населения в многоквартирных домах.

«Такое снижение произошло по ряду причин. Во-первых, сейчас в связи со спадом деловой активности доходы граждан снизились. Сейчас, кстати, на федеральном уровне прорабатывается вопрос о снижении порога доли оплаты ЖКХ в расходах граждан с 22% до 15%. Это увеличит количество получающих субсидий граждан и обеспечит отчасти вливание дополнительных финансовых средств в отрасль», – сказал Коханый.

За апрель собираемость платежей составила около 75–80%, при сложившемся до введения состояния повышенной готовности уровне 95-97%.

Коханый отметил, что есть и субъективные причины. Так, введенный правительством РФ мораторий до 1 января 2021 года на взыскание пеней в случае просрочки оплаты за ЖКУ некоторые граждане ошибочно истолковали, как возможность не платить за коммуналку вообще. Поэтому уже предлагается распространить его только на тех, кто потерял доход.

«Сегодня один из главных вопросов – это подготовка к осенне-зимнему периоду, которая начинается уже сейчас, после окончания прошлого отопительного сезона. Одной из составляющих готовности, является состояние многоквартирных домов, прежде всего – общедомовых инженерных систем. В связи с тем, что сейчас появилась дополнительная финансовая нагрузка по дезинфекции подъездов, перед нами стоит задача содействовать управляющим компаниям в подготовке», – рассказал Коханый.

Он подчеркнул, что власти уже в мае должны выработать комплекс мер по поддержке управляющих компаний в условиях сложной экономической ситуации. Это нужно для обеспечения надлежащей подготовки к осенне-зимнему периоду и сохранения уровня на рынке УК.

В ходе круглого стола предложили установить субсидии, которые компенсируют затраты УК на дезинфекцию подъездов, как со стороны региональной, так и федеральной власти. Также предлагаются налоговые послабления, в том числе можно перенести срок уплаты налогов всех уровней.

Еще одно предложение касается изменений перечня организаций в наибольшей степени пострадавших от коронавируса. В частности, в список могут добавить коммунальное хозяйство. Предлагается распространить мораторий на начисление пеней по всей экономической цепочке услуг ЖКХ от поставщиков до абонента. Могут также составить список мероприятий, за неисполнение которых на время пандемии не будут штрафовать УК.