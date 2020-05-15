РИАМО - 15 мая. В ходе вебинара с Восточным комитетом – Восточноевропейского союза немецкой экономики заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов обсудил работу немецких компаний в условиях пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В мероприятии также приняли участие члены правительства Подмосковья и представители немецкого бизнеса.

«Немецкий бизнес является важным элементом экономики Московской области – в регионе работает более 200 предприятий с участием капитала из Германии. Только за прошлый год немецкими компаниями было создано 1730 рабочих мест для жителей Подмосковья, а объем инвестиций в реализацию проектов превысил 297 миллионов евро», — отмечается в материале.

Для предприятий во время пандемии разработан комплекс мер поддержки, которыми могут воспользоваться и немецкие предприниматели. Глава комитета германской экономики Михаель Хармс отметил, что в Подмосковье созданы комфортные инвестиционные условия, кроме того регион занял проактивную позицию по сопровождению проектов с участием капитала из Германии.

«В селекторном совещании приняли участие 59 компаний с участием немецкого капитала. Это и те предприятия, которые уже работают в Подмосковье, и те, которые пока только интересуются возможностями выхода на российский рынок», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он отметил, что в ходе встречи обсудили влияние коронавируса на экономику страны и региона, а также меры поддержки бизнеса во время пандемии. На встрече уточнили сроки возобновления контактов и перемещения между странами.

Хромов подчеркнул, что на 2020 годы запланирована реализация инвестпроектов с участие Германии на сумму 140 миллионов евро, это поможет создать 1080 рабочих мест.

«Сегодня мы готовы продолжить совместную работу по этим планам – пока в режиме видеоконференций и переговоров в дистанционном режиме. Важно, чтобы, когда ситуация позволит, инвестпроекты могли быть реализованы в максимально короткие сроки», — заключил зампред.