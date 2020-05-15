РИАМО - 15 мая. Новый автобусный маршрут №351 в Москве от станции метро «Нагатинская» до станции «Коломенская» заработает 16 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Улучшится транспортная ситуация в районе Новоданиловской набережной. Транспорт будет ходить ежедневно с 07:00 до 22:00.

«Автобусы будут ходить от станции метро «Нагатинская», останавливаться возле станции МЦК Верхние Котлы, а затем следовать по Варшавскому шоссе, Новоданиловской и Нагатинской набережным, а также по проспекту Андропова до станции метро «Коломенская», — говорится в сообщении.

Кроме того, будут отменены специальные рейсы № 700с «Метро «Нагатинская» — «Новоданиловская набережная».